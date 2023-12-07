  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. США объявили о передаче технологий и совместном производстве оружия с Украиной
В тренде

США объявили о передаче технологий и совместном производстве оружия с Украиной

Общие новости
Обновлено

В частности, речь идет о гибридных системах ПВО

США объявили о передаче технологий и совместном производстве оружия с Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США и Украина договорились о совместном производстве оружия. В частности, речь идет о гибридных системах ПВО.

Пентагон, Министерство обороны и Министерство стратегических отраслей промышленности Украины подписали декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. Документ подписали в рамках американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Вашингтоне.

Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы. Участники обсудили увеличение производства оружия для поддержки Украины.

Как отметили в США, сотрудничество будет сосредоточено на системах противовоздушной обороны, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники.

Белый дом отмечает, что Пентагон и партнеры предоставили Украине технологии для начала производства гибридных систем ПВО в рамках программы FrankenSAM. Проект направлен на улучшение устаревших систем противовоздушной обороны с использованием определенных западных боеприпасов.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В октябре The New York Times сообщил, что Украина и США совместно создали гибридные системы противовоздушной обороны. Программа получила название FrankenSAM.

Известно, что Украина модернизирует советские системы "Бук", используя зенитные ракеты калибра НАТО и новейшие радары.

По теме
yellow-arrow
Журналист: В понедельник кандидатуру Андрея Шевченко официально выдвинут на должность главы УАФ
yellow-arrow
Без Дмитренко. Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира
yellow-arrow
Список с сюрпризами: Стало известно, какое оружие Украина попросила у США
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости