США объявили о передаче технологий и совместном производстве оружия с Украиной
В частности, речь идет о гибридных системах ПВО
Getty Images / Global Images Ukraine
США и Украина договорились о совместном производстве оружия. В частности, речь идет о гибридных системах ПВО.
Пентагон, Министерство обороны и Министерство стратегических отраслей промышленности Украины подписали декларацию о намерениях по совместному производству оружия и обмену техническими данными. Документ подписали в рамках американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Вашингтоне.
Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы. Участники обсудили увеличение производства оружия для поддержки Украины.
Как отметили в США, сотрудничество будет сосредоточено на системах противовоздушной обороны, производстве критических боеприпасов и ремонте военной техники.
Белый дом отмечает, что Пентагон и партнеры предоставили Украине технологии для начала производства гибридных систем ПВО в рамках программы FrankenSAM. Проект направлен на улучшение устаревших систем противовоздушной обороны с использованием определенных западных боеприпасов.
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В октябре The New York Times сообщил, что Украина и США совместно создали гибридные системы противовоздушной обороны. Программа получила название FrankenSAM.
Известно, что Украина модернизирует советские системы "Бук", используя зенитные ракеты калибра НАТО и новейшие радары.
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