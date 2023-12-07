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В декабре США передадут Украине все 14 заказанных комплексов Vampire

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Эти системы были разработаны для обнаружения и перехвата беспилотников

В декабре США передадут Украине все 14 заказанных комплексов Vampire

navair.navy.mil

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В текущем месяце Украина получит все заказанные в США комплексы противодействия беспилотникам Vampire. Речь идет о 14 единицах.

Об этом сообщает Командование Военно-морских сил США.

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Отмечается, что в декабре 2023 года завершат поставки Vampire. Эти системы были разработаны для обнаружения и перехвата беспилотников.

Разработка, производство и поставка систем осуществляется в максимально короткие сроки под руководством специальной Команды разработок точных видов вооружения PMA-242 ВМС США.

"Мы поставили первые четыре системы всего за шесть месяцев, используя инновационную стратегию заключения контрактов и усердно работая, чтобы идти в ногу с быстрым развитием системы", - заявил заместитель руководителя программы иностранных продаж Кевин Распет.

ВМС США также сообщают, что вместе с новой партией Vampire должны поступить первые ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором. Это произойдет в ближайшие недели.

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