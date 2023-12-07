В декабре США передадут Украине все 14 заказанных комплексов Vampire
Эти системы были разработаны для обнаружения и перехвата беспилотников
navair.navy.mil
В текущем месяце Украина получит все заказанные в США комплексы противодействия беспилотникам Vampire. Речь идет о 14 единицах.
Об этом сообщает Командование Военно-морских сил США.
Отмечается, что в декабре 2023 года завершат поставки Vampire. Эти системы были разработаны для обнаружения и перехвата беспилотников.
Разработка, производство и поставка систем осуществляется в максимально короткие сроки под руководством специальной Команды разработок точных видов вооружения PMA-242 ВМС США.
"Мы поставили первые четыре системы всего за шесть месяцев, используя инновационную стратегию заключения контрактов и усердно работая, чтобы идти в ногу с быстрым развитием системы", - заявил заместитель руководителя программы иностранных продаж Кевин Распет.
ВМС США также сообщают, что вместе с новой партией Vampire должны поступить первые ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором. Это произойдет в ближайшие недели.
Популярное сейчас
- Шаран: Игроки переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в Минае
- ВСУ продолжают уничтожать оккупантов тысячами. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Ассист Мудрика в топ-матче, провал Ман Сити и миниатюрный новичок Баварии. Главные новости за 6 декабря
- Байден: Отказ в поддержке Украины - это просто безумие
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО