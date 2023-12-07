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Зеленский в воскресенье посетит инаугурацию президента Аргентины, - СМИ

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Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей - большой друг Украины

Зеленский в воскресенье посетит инаугурацию президента Аргентины, - СМИ

BBC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский посетит инаугурацию своего аргентинского коллеги Хавьера Милея. Она состоится уже в воскресенье, 10 декабря.

Об этом сообщает TN.

Как отмечает издание, планы Зеленского приехать в Буэнос-Айрес подтвердили неназванные источники в посольстве Украины.

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В TN уточняют, что президент Украины изначально был в списке гостей на инаугурацию, но его приезда не ожидалось.

Журналисты называют такую поездку сильным политическим жестом по отношению к региону, поскольку это может быть первый визит Зеленского в Латинскую Америку с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

При этом приглашение Зеленского на инаугурацию является явным жестом поддержки Украины со стороны Милея. Позиция Аргентины по нашей стране резко меняется после того, как его избрали президентом на ноябрьских выборах.

Милей пригласил президента Украины посетить Аргентину во время телефонного разговора после победы на выборах и предложил, чтобы его страна стала местом проведения возможного регионального саммита по войне.

Напомним, в конце ноября в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил звезда TikTok и сторонник США Хавьер Милей.

Он уже открыто заявлял, что поддерживает Украину в войне с Россией. Также Милей решил отказаться от вступления Аргентины в БРИКС, членом которого является страна-агрессор.

Милей уже успел провести с Зеленским телефонный разговор. Украинский президент пригласил его посетить нашу страну.

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