Дмитрий Пидручный первым стартует в спринте второго этапа Кубка мира в Хохфильцене
Вторым побежит Дудченко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 8 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках первого соревновательного дня второго этапа Кубка мира по биатлону у женщин и мужчин пройдут спринтерские гонки.
Тренерский штаб уже определился с составом.
Хохфильцен. Кубок мира
Спринт. Мужчины (12:30)
5. Дмитрий Пидручный
15. Антон Дудченко
36. Артем Тищенко
69. Артем Прима
82. Тарас Лесюк
Спринт. Женщины (15:25)
4. Анастасия Меркушина
10. Юлия Джима
37. Анна Кривонос
68. Ирина Петренко
92. Елена Городна
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