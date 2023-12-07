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Дмитрий Пидручный первым стартует в спринте второго этапа Кубка мира в Хохфильцене

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Вторым побежит Дудченко

Дмитрий Пидручный первым стартует в спринте второго этапа Кубка мира в Хохфильцене

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Завтра, 8 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках первого соревновательного дня второго этапа Кубка мира по биатлону у женщин и мужчин пройдут спринтерские гонки.

Тренерский штаб уже определился с составом.

Хохфильцен. Кубок мира

Спринт. Мужчины (12:30)

5. Дмитрий Пидручный

15. Антон Дудченко

36. Артем Тищенко

69. Артем Прима

82. Тарас Лесюк

Спринт. Женщины (15:25)

4. Анастасия Меркушина

10. Юлия Джима

37. Анна Кривонос

68. Ирина Петренко

92. Елена Городна

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Дмитрий Пидручный
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Источник:
biathlon.com.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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