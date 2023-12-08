РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами С-300: силы ПВО рассказали о сбитых целях
Зафиксированы пуски семи ударных БПЛА и шести ракет С-300
Генштаб
Российские войска в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарска и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ.
"Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА "Shahed-136/131" и шести зенитных управляемых ракет С-300. Направление удара "Шахедов" - Днепропетровская область, зенитных управляемых ракет - Харьковская область", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Сообщается, что силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БПЛА противника.
Ночной удар по Украине 8 декабря
Сегодня ночью в Харькове прозвучало несколько громких взрывов. Вскоре после первого взрыва в регионе объявили воздушную тревогу. Мэр города до окончания тревоги будет находиться в укрытиях и не публиковать кадры с места происшествий.
Сообщается, что оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города.
В результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый - 25-летний мужчина с взрывными травмами госпитализирован в больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное.
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