Около тысячи убитых оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 08.12.23.

За четверг, 07 декабря, было ликвидировано еще 990 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 337220 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 99 единиц техники и вооружения. В частности, 8 танков и 12 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: