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Около тысячи убитых оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Также за минувшие сутки было уничтожено 99 единиц техники

Около тысячи убитых оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 08.12.23.

За четверг, 07 декабря, было ликвидировано еще 990 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 337220 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 99 единиц техники и вооружения. В частности, 8 танков и 12 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5626 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 10508 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 8057 (+12) ед,
  • РСЗО - 919 (0) ед,
  • средства ПВО - 605 (0) ед,
  • самолетов - 324 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+20) ед,
  • крылатые ракеты - 1571 (0) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10591 (+30) ед,
  • специальная техника - 1159 (+3) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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