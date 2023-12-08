Около тысячи убитых оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Также за минувшие сутки было уничтожено 99 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 08.12.23.
За четверг, 07 декабря, было ликвидировано еще 990 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 337220 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 99 единиц техники и вооружения. В частности, 8 танков и 12 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5626 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 10508 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 8057 (+12) ед,
- РСЗО - 919 (0) ед,
- средства ПВО - 605 (0) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+20) ед,
- крылатые ракеты - 1571 (0) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10591 (+30) ед,
- специальная техника - 1159 (+3) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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