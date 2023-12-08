Утром россияне запустили по Украине 19 крылатых ракет, которыми рф не била 79 дней

Под утро были пуски ракет Х-101 и Х-555 с предварительно 9 самолетов стратегической авиации Ту-95. Ракеты Х-101/Х-555 враг запустил впервые за последние 79 дней.

"Разделились самолеты на несколько групп и осуществили пуски крылатых ракет. Предварительно 19 ракет было запущено, и имеем неплохой результат ПВО - это 14 крылатых ракет. Уничтожены они были на Киевщине и Днепропетровщине", - отметил Игнат.

Спикер добавил, что следовали они курсом в Днепр, оттуда часть ракет направилась на Киев, часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области.

"К сожалению, не удалось сбить все", - констатировал он.

Российские войска в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" из Приморско-Ахтарского района и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ. ПВО уничтожено 5 ударных БПЛА противника. Кроме того, ночью оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксировано попадание в Холодногорском и Шевченковском районах города.

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Уже утром Россия запустила ракеты из стратегической авиации Ту-95. Ими оккупанты не атаковали Украину более двух месяцев. Все ракеты, летевшие на Киев, удалось сбить на подлете. В то же время в Павлоградском районе Днепропетровской области из-за удара ракетами есть погибший и раненые.