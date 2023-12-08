Два украинца отобрались в гонку преследования по результатам Кубка мира по биатлону

В австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону 2023/24. В пятницу, 8 декабря, состоялась мужская спринтерская гонка.

В состав сборной Украины в Хохфильцене вернулся лидер команды Дмитрий Пидручный, который пропустил первый этап сезона из-за проблем со здоровьем.

В первую стартовую группу вместе с Пидручным вошел Антон Дудченко (15-й). Во второй и третьей стартовых группах гонку начали Артем Тищенко (36-й) и Артем Прима (69-й), последним стартовал Тарас Лесюк (82-й).

Дмитрий Пидручный показал худшую стрельбу среди украинцев, допустив четыре ошибки. Однако он был самым быстрым на дистанции среди украинцев, финишировал 52-м среди всех участников.

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Антон Дудченко заработал один штрафной круг и занял 47-е место. С одной незакрытой мишенью гонку также закончил Артем Тищенко - 63-я позиция.

Артем Прима допустил две ошибки и закончил спринт 65-м. А Тарас Лесюк заработал три штрафных круга, финишировав 80-м.

В гонку преследования, которая состоится в субботу, 9 декабря, отобрались Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Победу в гонке одержал Тарьей Бё из Норвегии. Вторым финишировал его партнер по сборной Штурла Легрейд, третьим - швед Себастьян Самуэльссон.

Кубок мира (Хохфильцен). Спринт - мужчины

Тарьей Бё (Норвегия, 0+0) 24:37.5 мин

Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +4.9

Себастьян Самуэльссон (Швеция, 1+0) +10.0

Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0) +18.4

Йоханнес Дале (Норвегия, 1+1) +19.2

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+1) +26.5

...

47. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:17.0

52. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2) +2:26.3

63. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +2:45.8

65. Артем Прима (Украина, 1+1) +2:48.7

80. Тарас Лесюк (Украина, 1+2) +3:40.9

Расписание второго этапа Кубка мира (Хохфильцен, Австрия)