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Два украинца отобрались в гонку преследования по результатам Кубка мира по биатлону

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Как прошла стартовая гонка второго этапа

Два украинца отобрались в гонку преследования по результатам Кубка мира по биатлону

Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен

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В австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону 2023/24. В пятницу, 8 декабря, состоялась мужская спринтерская гонка.

В состав сборной Украины в Хохфильцене вернулся лидер команды Дмитрий Пидручный, который пропустил первый этап сезона из-за проблем со здоровьем.

В первую стартовую группу вместе с Пидручным вошел Антон Дудченко (15-й). Во второй и третьей стартовых группах гонку начали Артем Тищенко (36-й) и Артем Прима (69-й), последним стартовал Тарас Лесюк (82-й).

Дмитрий Пидручный показал худшую стрельбу среди украинцев, допустив четыре ошибки. Однако он был самым быстрым на дистанции среди украинцев, финишировал 52-м среди всех участников.

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Антон Дудченко заработал один штрафной круг и занял 47-е место. С одной незакрытой мишенью гонку также закончил Артем Тищенко - 63-я позиция.

Артем Прима допустил две ошибки и закончил спринт 65-м. А Тарас Лесюк заработал три штрафных круга, финишировав 80-м.

В гонку преследования, которая состоится в субботу, 9 декабря, отобрались Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.
Победу в гонке одержал Тарьей Бё из Норвегии. Вторым финишировал его партнер по сборной Штурла Легрейд, третьим - швед Себастьян Самуэльссон.

Кубок мира (Хохфильцен). Спринт - мужчины

  • Тарьей Бё (Норвегия, 0+0) 24:37.5 мин
  • Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +4.9
  • Себастьян Самуэльссон (Швеция, 1+0) +10.0
  • Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0) +18.4
  • Йоханнес Дале (Норвегия, 1+1) +19.2
  • Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+1) +26.5

...

  • 47. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:17.0
  • 52. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2) +2:26.3
  • 63. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +2:45.8
  • 65. Артем Прима (Украина, 1+1) +2:48.7
  • 80. Тарас Лесюк (Украина, 1+2) +3:40.9

Расписание второго этапа Кубка мира (Хохфильцен, Австрия)

  • Пятница, 8 декабря, 15:25. Спринт, женщины (7.5 км)
  • Суббота, 9 декабря, 13:15. Преследование, мужчины (12.5 км)
  • Суббота, 9 декабря, 15:45. Преследование, женщины (10 км)
  • Воскресенье, 10 декабря, 12:30. Эстафета, мужчины (4х7.5 км)
  • Воскресенье, 10 декабря, 15:15. Эстафета, женщины (4х6 км)
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Источник:
suspilne
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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