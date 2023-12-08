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Парламент Болгарии преодолел вето президента на предоставление Украине БТР

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100 машин все-таки будут поставлены Украине

Парламент Болгарии преодолел вето президента на предоставление Украине БТР

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Парламент Болгарии на заседании в пятницу преодолел вето президента Румена Радева на соглашение о поставках бронетранспортеров Украине.

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Об этом сообщает БТА.

Повторно за законопроект о ратификации соглашения проголосовали 162 болгарских депутата, еще 55 высказались против.

Представители пророссийских сил критиковали намерения передать Украине бронетехнику, повторяя тезисы президента о том, что БТРы могли бы быть использованы для охраны болгарской границы.

В то же время в партии ГЕРБ заявили, что Болгария защищает свои национальные интересы, помогая Украине.

Также отмечается, что во время рассмотрения законопроекта произошла потасовка между депутатами.

Напомним, 22 ноября Национальное собрание Болгарии ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

Соглашение было заключено еще в июле этого года, в августе его подписали в Софии, а 13 ноября – в Украине. Поскольку оно касается военно-технического сотрудничества, его должен был дополнительно ратифицировать парламент Болгарии.

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