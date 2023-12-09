Странный пенальти от Монзуль, закодированный Милевский и выдвижение Шевченко. Главные новости за 8 декабря

"Шахтер" в матче 17-го тура одолел "Верес" со счетом 2:0, в первом тайме автоголом отметился Жулио Сезар, а после перерыва прекрасный гол забил Зубков. К слову, на 50-й минуте Александр тоже бил и попал в пятую точку защитнику соперника. Екатерина Монзуль назначила пенальти и даже не смотрела VAR. Зубков не забил, Паст потянул удар с 11-ти метров, но первым на добивании оказался Сикан. Впрочем, это взятие ворот… было отменено судьей Монзуль из-за того, что Даниил раньше всех вбежал в штрафную, еще до момента выстрела.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во втором тайме команды обменялись голами, но в итоге все же разделили очки. Боевая ничья, которая не удовлетворила ни одну из сторон – конкуренты уже близко. Подопечные Максимова возглавляют таблицу с 34 очками, "Кривбасс" – второй (33 балла, плюс игра в запасе), "Полесье" находится на третьей строчке (32), а "Шахтер" дышит в спину с двумя матчами в запасе (31).

В пятницу, 8 декабря, "Бенфика" в рамках 13-го тура чемпионата Португалии принимала "Фаренсе". В стартовом составе "орлов" вышел и отыграл весь матч украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец пропустил на 51-й минуте, среагировать на удар Клаудио Фалькао после углового было очень сложно. На 71-й минуте "Бенфика" отыгралась и наседала в оставшееся время, но гости отбились – 1:1, оценки Трубину от статистических порталов смотрите по ссылке выше.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) допустил россиян и белорусов под нейтральным флагом к Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. В Министерстве молодежи и спорта Украины заявили, что решение об участии в ОИ-2024 будет принято после консультаций с украинским спортивным сообществом и политическим руководством страны.

Также экс-форвард и тренер сборной Украины будет делегатом на Конгрессе УАФ. Вместе с ним Киевскую область будут представлять Андрей Засуха (председатель КОАФ, президент "Колоса") и Евгений Евсеев (генеральный директор "Колоса"). Напомним, что 25 января 2024 года пройдет внеочередной Конгресс УАФ, на котором, вероятно, будут проходить выборы президента. Главным кандидатом на этот пост СМИ называют Андрея Шевченко.

В прошлом месяце манкунианцы обыграли "Фулхэм" и "Лутон Таун" с одинаковым счетом – 1:0, а также одержали крупную победу над "Эвертоном" (3:0). После 15 сыгранных туров "Манчестер Юнайтед" имеет в своем активе 27 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.

По информации Sport.ua, после прохождения комплексной реабилитации от алкоголизма в одной из столичных клиник экс-игрок сборной сбросил 20 кг, а главное – он теперь не пьет. Милевского закодировали.

Восемь побед, две ничьи и всего три пропущенных "Ювентуса" в десяти последних матчах. Пусть и пять из этих побед со счетом 1:0, семь – с разницей в один мяч. Такие традиции ему очень нравятся. Он вновь оказывает давление на "Интер". "Старая Синьора" одолела Адзурри в принципиальном поединке и поднялась на первую строчку турнирной таблицы Серии А. "Наполи" остается с двумя победами в восьми последних матчах во всех турнирах, уже с четырьмя поражениями в последних пяти.