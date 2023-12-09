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Силы обороны Украины были ликвидированы за сутки 900 захватчиков. Генштаб подытожил потери россиян

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Также была уничтожена четверть сотни вражеской техники

Силы обороны Украины были ликвидированы за сутки 900 захватчиков. Генштаб подытожил потери россиян

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Украинские Силы обороны ликвидировали 900 захватчиков в один пятничный день. Кроме этого, они уничтожили 25 единиц техники оккупантов.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 338120 (+900) человек,
  • танков ‒ 5632 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10519 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 8058 (+1) ед,
  • РСЗО – 919 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 605 (+0) ед,
  • самолетов – 324 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 1585 (+14),
  • кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10598 (+7) ед,
  • специальной техники ‒ 1159 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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