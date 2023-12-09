Силы обороны Украины были ликвидированы за сутки 900 захватчиков. Генштаб подытожил потери россиян
Также была уничтожена четверть сотни вражеской техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Украинские Силы обороны ликвидировали 900 захватчиков в один пятничный день. Кроме этого, они уничтожили 25 единиц техники оккупантов.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 338120 (+900) человек,
- танков ‒ 5632 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10519 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 8058 (+1) ед,
- РСЗО – 919 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 605 (+0) ед,
- самолетов – 324 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),
- крылатых ракет ‒ 1585 (+14),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10598 (+7) ед,
- специальной техники ‒ 1159 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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