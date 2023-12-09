Беленюк: В МОК делали все, чтобы допустить россиян на Олимпиаду

Народный депутат Украины, золотой и серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк прокомментировал допуск россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024. Его слова цитирует Суспільне:

"Я с самого начала, наблюдая тенденции и шаги МОК, сразу говорил, что они сейчас будут делать все, чтобы их допустить. Для меня это не стало большим сюрпризом. МОК в своей манере все подготовил и сделал как хотел еще давно. И его предыдущие шаги только это подтверждали.

Мы сейчас с ними с нейтральным статусом, хотя я считаю, что он абсолютно фейковый соревнуемся. В греко-римской борьбе они есть, нашим борцам приходится выходить против россиян и белорусов, чтобы получить лицензию на Олимпиаду, не давать возможности просто проходить без борьбы и отбираться.

Прежде всего, вопрос к МОК. Если бы не было новых рекомендаций… Конечно, сейчас все федерации будут кивать в сторону МОК и говорят: если они сняли эти ограничения, почему мы должны их продолжать?

Например, глава нашей федерации — член исполкома МОК, непосредственно тот человек, который был при принятии этого решения. Конечно, он в своей федерации — из-за его связей с россией, высшим руководством этого государства — точно в этом фарватере будет дальше делать шаги.

Наша федерация – одна из первых, кто после обновленных рекомендаций сразу допустил россиян. И мы об этом говорили заранее: если МОК даст новые рекомендации, в нашем виде спорта мы никак не удержим ситуацию. Российское лобби очень сильно.

Есть новое толкование от Минмолодежьспорта, как принимаем участие в отборочных соревнованиях: чемпионатах мира, Европы, где россияне присутствуют под нейтральным флагом. Что касается Олимпиады, думаю, будет отдельное решение, и мы узнаем его позже" – сказал он.