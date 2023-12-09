В Киеве начали демонтаж памятника советскому военнослужащему Щорсу

Утром 9 декабря в Киеве приступили к демонтажу памятника советскому военному Николаю Щорсу, который был одним из главных образов московской пропаганды СССР 1930-х.

КГГА сообщает, что этим сейчас занимаются столичные коммунальные службы.

“С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим был снят охранный статус. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. А. К. Антонова”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что демонтаж этой конструкции может привести к временному перекрытию движения на бульваре Тараса Шевченко.

Напомним, что памятник стоит у метро Университет на пересечении улицы Симона Петлюры и вышеупомянутого бульвара Тараса Шевченко. Его установила советская власть еще в апреле 1954 года.

Добавим, что до 2015 года Николай Щорс также имел в свою честь названную улицу в Печерском районе города Киева. Однако уже более восьми лет она носит название украинского общественно-политического деятеля, главы Провода украинских националистов Евгения Коновальца.