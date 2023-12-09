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Еще одно пробитое дно! россиян допустили к Олимпиаде. Что?

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Что это значит - говорим в видео

Еще одно пробитое дно! россиян допустили к Олимпиаде. Что?

Getty Images / Global Images Ukraine

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

Исполком международного олимпийского комитета официально допустил российских и белорусских спортсменов к выступлениям на летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Что это значит и как мы просрали время, чтобы этого не допустить - говорим в видео.

  • 00:00 Что произошло?
  • 01:11 Какие критерии допуска представителей россии и беларуси?
  • 04:19 Как МОК помог террористам?
  • 06:12 ЧЕМ занимались в нашем НОК и что дальше делать?

Спасибо, что смотришь!

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