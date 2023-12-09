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Украинец Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, ярко нокаутировав соперника. Видео

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Поздравляем с победой

Украинец Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу, ярко нокаутировав соперника. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боец Роман Крикля стал чемпионом мира по тайскому боксу. В поединке супертяжелого веса наш соотечественник одолел уже экс-обладателя титула WBC Алекса Робертса.

Бой завершился во втором раунде ярким нокаутом от Романа. Поединок прошел на арене Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке (Таиланд).

Отметим, что до этого Крикля провел свой крайний бой в конце 2022 года, когда защитил титул чемпиона One Championship в полутяжелом весе.

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