Кубок мира 2023/2024. Пидручный – в ТОП 20 гонки преследования Хохфильцена
Очень неплохо
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге на 12,5 километров завоевал представитель Норвегии Йоханес Тинес Бе, серебро у его партнера по команде Йоханеса Дале, а ТОП 3 замкнул родной брат триумфатора Тарье Бе.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, который с двумя промахами и хорошей скоростью по дистанции в итоге финишировал на 19 позиции.
Кубок мира 2023/2024. Хохфильцен
Гонка преследования
Мужчины
1. Йоханес Тинес Бе (1+0+0+0)
2. Йоханес Дале (2+0+1+0) (+22,6)
3. Тарье Бе (1+0+1+0) (+28,4)
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19. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) (+2.50,2)
49. Антон Дудченко (1+1+2+0) (+5.13,0)
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