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Кривбасс сыграет против Зари без капитана. Стали известны составы на матч криворожцев против луганцев

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Один из центральных поединков тура

Кривбасс сыграет против Зари без капитана. Стали известны составы на матч криворожцев против луганцев

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
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“Кривбасс” и “Заря” встретятся в очном противостоянии в рамках 17 тура УПЛ. Главные тренеры команды определились со стартовыми одиннадцатью на этот поединок.

  • "Кривбасс": Клищук, Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Дебелко, Задерака, Кожушко.
  • Запасные хозяев: Маханьков, Хома, Приходько, Татарков, Вакулко, Виливальд, Лунев, По, Устименко, Хомченовский, Близниченко, Принс.
  • "Заря": Сапутин, Снурницын, Батагов, Боль, Кирюханцев, Нагнойный, Мишнев, Чурко, Антюх, Герреро, Алефиренко.
  • Запасные гостей: Жилкин, Данченко, Джордан, Хахлев, Жан Клод, Дришлюк, Мичин, Бугай, Горбач, Венделл.

Отметим, что капитан "Кривбасса" Даниил Бескоровайный не попал в заявку на этот матч. Пока о причинах такого шага от Юрия Вернидуба информации не было.

Поединок начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.

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