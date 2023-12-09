Кривбасс сыграет против Зари без капитана. Стали известны составы на матч криворожцев против луганцев
Один из центральных поединков тура
Фото: fckryvbas.com
“Кривбасс” и “Заря” встретятся в очном противостоянии в рамках 17 тура УПЛ. Главные тренеры команды определились со стартовыми одиннадцатью на этот поединок.
- "Кривбасс": Клищук, Понедельник, Рябов, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Дебелко, Задерака, Кожушко.
- Запасные хозяев: Маханьков, Хома, Приходько, Татарков, Вакулко, Виливальд, Лунев, По, Устименко, Хомченовский, Близниченко, Принс.
- "Заря": Сапутин, Снурницын, Батагов, Боль, Кирюханцев, Нагнойный, Мишнев, Чурко, Антюх, Герреро, Алефиренко.
- Запасные гостей: Жилкин, Данченко, Джордан, Хахлев, Жан Клод, Дришлюк, Мичин, Бугай, Горбач, Венделл.
Отметим, что капитан "Кривбасса" Даниил Бескоровайный не попал в заявку на этот матч. Пока о причинах такого шага от Юрия Вернидуба информации не было.
Поединок начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
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