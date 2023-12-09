Чешский журнал Reflex предложил вариант олимпийской формы для россиян и белорусов

Чешский журнал Reflex отреагировал на допуск спортсменов России и Беларуси к участию в ОИ-2024 под нейтральным флагом. Они предложили специальные "нейтральные" варианты для участников из этих стран, которые помогла сгенерировать нейросеть Midjourney.

"Спорт не вне политики. В случае с Россией это двойная правда. Путин использует спортсменов для пропаганды собственного террористического режима, когда может. Пропагандировать и оправдывать кровопролитную войну по всему миру ему помогают спортсмены", - высказались владельцы издания.

Напомним, Международный олимпийский комитет предоставил россиянам и белорусам право выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.