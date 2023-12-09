Чешский журнал Reflex предложил вариант олимпийской формы для россиян и белорусов
Реакция на допуск спортсменов к участию в ОИ-2024 под нейтральным флагом
Фото: reflex.cz
Чешский журнал Reflex отреагировал на допуск спортсменов России и Беларуси к участию в ОИ-2024 под нейтральным флагом. Они предложили специальные "нейтральные" варианты для участников из этих стран, которые помогла сгенерировать нейросеть Midjourney.
"Спорт не вне политики. В случае с Россией это двойная правда. Путин использует спортсменов для пропаганды собственного террористического режима, когда может. Пропагандировать и оправдывать кровопролитную войну по всему миру ему помогают спортсмены", - высказались владельцы издания.
Напомним, Международный олимпийский комитет предоставил россиянам и белорусам право выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.
Olympijský výbor povolil Rusům a Bělorusům start na OH. Souhlasíme, když si obléknou tuhle krvavou kolekci ????https://t.co/k6n3WbbCk7 pic.twitter.com/Cm7ipfyJYh— Časopis Reflex (@Reflex_cz) December 8, 2023
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