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Чешский журнал Reflex предложил вариант олимпийской формы для россиян и белорусов

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Обновлено

Реакция на допуск спортсменов к участию в ОИ-2024 под нейтральным флагом

Чешский журнал Reflex предложил вариант олимпийской формы для россиян и белорусов

Фото: reflex.cz

Новина українською

Чешский журнал Reflex отреагировал на допуск спортсменов России и Беларуси к участию в ОИ-2024 под нейтральным флагом. Они предложили специальные "нейтральные" варианты для участников из этих стран, которые помогла сгенерировать нейросеть Midjourney.

"Спорт не вне политики. В случае с Россией это двойная правда. Путин использует спортсменов для пропаганды собственного террористического режима, когда может. Пропагандировать и оправдывать кровопролитную войну по всему миру ему помогают спортсмены", - высказались владельцы издания.

Напомним, Международный олимпийский комитет предоставил россиянам и белорусам право выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

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Источник:
reflex.cz
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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sasha popov (Новомосковськ)
10.12.2023 в 00:34
А щє дєрьма понавішувать
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Комментарии 1
sasha popov (Новомосковськ)
10.12.2023 в 00:34
А щє дєрьма понавішувать
Ответить
0
0

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