Пидручный о начале сезона: Чувствую, что я сейчас в хорошей форме

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результат гонки преследования в Хохфильцене и поделился ощущениями от начала сезона. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Дмитрий, вы вчера пробежали первую гонку сезона, сегодня уже и не скажешь, что только вливаетесь в борьбу. Можете сказать, что и состязательная форма, и драйв возвращаются?

– Да, возвращаются. Я очень соскучился по соревнованиям такого уровня, по таким драйвовым гонкам, как сегодня. От самого старта и до последних сантиметров трассы была упорная борьба, и я рад, что сегодня удалось частично реабилитировать свою стрельбу. Да и по трассе я сегодня мог сражаться. В принципе, с кем рядом бежал, с теми и боролся, а иногда даже навязывал группе на трассе свой темп. Так что сегодняшней гонкой я, в общем, доволен.

– Гонка преследования была очень быстрой, на стрельбище также вы работали в темпе. А чем обусловлены эти два промаха на стойках?

– Это были рабочие промахи. Гонка была очень драйвовая, быстрая, так что немного недоработал.

– Действительно, все было очень быстро, длительная ожесточенная борьба, но это любимый ваш формат гонок.

– Да, преследование, масс-старт, эстафеты – это мои топ-гонки. Обычно я здесь и лучшие результаты показываю, если я в хорошей форме.

– Ну по физической форме вы чувствуете, что в силах бороться?

– Чувствую, что я сейчас в хорошей форме. Переживал очень, удастся ли хорошо подготовиться, потому что травма у меня была очень серьезной. Плюс и то, что я тренировался без спарринг-партнеров этих последних два месяца по такой спецпрограмме, сначала с небольшой нагрузкой на травмированную руку. Потому и переживал, чтобы подойти к этому этапу в оптимальной форме. Но это еще не пик, потому что моя рука еще не позволяет работать в полную силу, еще не полностью готова к тому, чего бы я хотел – сказал он.