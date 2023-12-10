Украина назвала составы на эстафетные гонки Хохфильцена

Сегодня, 10 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоятся эстафетные гонки.

Первыми в 12:30 на старт выйдут мужчины. Юрай Санитра, главный тренер нашей команды решил, что первый этап начнет Артем Тищенко, дальше в гонку отправится Дмитрий Пидручный, третьим будет бежать Артем Прима, а финишером станет Антон Дудченко.

В 15:15 свою эстафету будут бежать женщины. Забойницей у сборной Украины станет Анастасия Меркушина, второй будет бежать Юлия Джима, дальше на дистанцию выйдет Ирина Петренко, а финишером команды станет Кристина Дмитренко.