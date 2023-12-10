Силы обороны уничтожили 700 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
Под удар попали также ББМ и автомобильная техника
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки на войне.
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Украинские защитники ликвидировали 700 противников. Кроме этого, они уничтожили 48 единиц техники оккупантов.
В целом потери захватчиков с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 338820 (+700) человек,
- танков ‒ 5636 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10529 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 8064 (+6) ед,
- РСЗО – 919 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 605 (+0) ед,
- самолетов – 324 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),
- крылатых ракет ‒ 1586 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10623 (+25) ед,
- специальной техники – 1162 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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