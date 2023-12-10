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Силы обороны уничтожили 700 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

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Под удар попали также ББМ и автомобильная техника

Силы обороны уничтожили 700 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки на войне.

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Украинские защитники ликвидировали 700 противников. Кроме этого, они уничтожили 48 единиц техники оккупантов.

В целом потери захватчиков с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 338820 (+700) человек,
  • танков ‒ 5636 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10529 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 8064 (+6) ед,
  • РСЗО – 919 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 605 (+0) ед,
  • самолетов – 324 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 1586 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10623 (+25) ед,
  • специальной техники – 1162 (+3).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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