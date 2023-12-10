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"Ваше нейтральное знамя – в крови украинцев": Динамо отреагировало на допуск россиян и белорусов к Олимпиаде

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МОК пробил очередное дно

"Ваше нейтральное знамя – в крови украинцев": Динамо отреагировало на допуск россиян и белорусов к Олимпиаде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В прошлую пятницу стало известно, что МОК решил допустить представителей стран-террористов России и Белоруссии к участию на Олимпиаде-2024 в Париже.

Как заявили в Международном олимпийском комитете, эти "спортсмены" будут выступать под нейтральным флагом.

Киевское "Динамо" отреагировало на такую новость. Клуб в своих соцсетях выложил соответствующее фото, подписав его:

"Ваш нейтральный флаг – в крови украинцев", - говорится в сообщении.

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Источник:
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Опубликовал: Максим Кучер
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