"Ваше нейтральное знамя – в крови украинцев": Динамо отреагировало на допуск россиян и белорусов к Олимпиаде
МОК пробил очередное дно
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлую пятницу стало известно, что МОК решил допустить представителей стран-террористов России и Белоруссии к участию на Олимпиаде-2024 в Париже.
Как заявили в Международном олимпийском комитете, эти "спортсмены" будут выступать под нейтральным флагом.
Киевское "Динамо" отреагировало на такую новость. Клуб в своих соцсетях выложил соответствующее фото, подписав его:
"Ваш нейтральный флаг – в крови украинцев", - говорится в сообщении.
Ваш нейтральний прапор – у крові українців.@Olympics #stoprussianaggression pic.twitter.com/Z0vysknhnf— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 9, 2023
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Источник:Twitter
Опубликовал: Максим Кучер
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