"Ваше нейтральное знамя – в крови украинцев": Динамо отреагировало на допуск россиян и белорусов к Олимпиаде

В прошлую пятницу стало известно, что МОК решил допустить представителей стран-террористов России и Белоруссии к участию на Олимпиаде-2024 в Париже.

Как заявили в Международном олимпийском комитете, эти "спортсмены" будут выступать под нейтральным флагом.

Киевское "Динамо" отреагировало на такую новость. Клуб в своих соцсетях выложил соответствующее фото, подписав его: