Кубок мира 2023/2024. Украинские девушки – десятые в эстафете Хохфильцена, победила Норвегия

Сегодня, 10 декабря, женской эстафетной гонкой завершился второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

Победу в забеге на 24 километра одержали спортсменки из Норвегии, серебро у представительниц Швеции, а ТОП 3 замкнули биатлонистки из Франции.

Что касается нашей команды, то эстафета для украинок пошла не по плану с первого этапа. Анастасия Меркушина, использовав пять дополнительных патронов, передала эстафету с отставанием уже 1 минуту 18 секунд.

Другие девушки со стрельбой справились несколько лучше, но существенно поднять команду после стартового падения было тяжело. В итоге 10-я позиция.

Кубок мира 2023/2024. Хохфильцен

Эстафета

Женщины

1. Норвегия (0+6)

2. Швеция (0+10) (+31,6)

3. Франция (1+8) (+1.01,5)

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10. Украина (0+10) (+3.06,4)

Анастасия Меркушина (0+2; 0+3) (+1.18,1)

Юлия Джима (0+0; 0+2) (+2.14,3)

Ирина Петренко (0+0; 0+1) (+2.22,6)

Кристина Дмитренко (0+1; 0+1)