Кубок мира 2023/2024. Украинские девушки – десятые в эстафете Хохфильцена, победила Норвегия
Идем на троечку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10 декабря, женской эстафетной гонкой завершился второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.
Победу в забеге на 24 километра одержали спортсменки из Норвегии, серебро у представительниц Швеции, а ТОП 3 замкнули биатлонистки из Франции.
Что касается нашей команды, то эстафета для украинок пошла не по плану с первого этапа. Анастасия Меркушина, использовав пять дополнительных патронов, передала эстафету с отставанием уже 1 минуту 18 секунд.
Другие девушки со стрельбой справились несколько лучше, но существенно поднять команду после стартового падения было тяжело. В итоге 10-я позиция.
Кубок мира 2023/2024. Хохфильцен
Эстафета
Женщины
1. Норвегия (0+6)
2. Швеция (0+10) (+31,6)
3. Франция (1+8) (+1.01,5)
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10. Украина (0+10) (+3.06,4)
Анастасия Меркушина (0+2; 0+3) (+1.18,1)
Юлия Джима (0+0; 0+2) (+2.14,3)
Ирина Петренко (0+0; 0+1) (+2.22,6)
Кристина Дмитренко (0+1; 0+1)
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