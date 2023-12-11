Гол Довбика, Жирона шокировала Барсу, Эвертон с Миколенко победил Челси. Главные новости за 10 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 10 декабря

Команда украинцев в удивительном стиле одолела "Барсу", и первый гол забил именно Артем Довбик после паса Цыганкова. Левандовский отыграл один гол, дальше забивала "Жирона. Гюндоган в конце встречи восстановил интригу, но Стуани вернул "Жироне" преимущество в два гола (4:2). Довбык в итоге отыграл 73 минуты, Цыганков – 78. "Жирона" единолично возглавила Ла Лигу с 41 очками. "Реал" Мадрид второй с 39 пунктами, "Атлетико" третий (34), "Барселона" на четвертой позиции (34).

"Эвертон" продолжил свою серию побед, одолев в воскресном матче "Челси" (2:0). По голу забили Дукуре и Доббин. Первый мяч "ирисок" был забит после перехвата и передачи Виталия Миколенко, который в итоге был признан лучшим игроком матча .

"Манчестер Сити" был близок к тому, чтобы в пятом туре подряд потерять очки (это никогда не случалось с командами Гвардиолы), но гол Джека Грилиша на 65-й минуте принес "горожанам" победу над "Лутоном" (2:1). Прервал свою серию неудач и "Тоттенхэм", которому удалось справиться с "Ньюкаслом" (4:1) . Во втором подряд туре Фулхэм" выиграл со счетом 5:0. Пострадал "Вест Хэм".

Одесская команда сумела закончить первую половину сезона долгожданной победой – команда Романа Григорчука взяла три очка в игре с "Колосом" (1:0). Единственный гол с пенальти забил Путря. Это была первая победа "Черноморца" после серии из четырех поражений. "Колос" проиграл в чемпионате лишь в третий раз.

Не остались без очков в последнем матче 2023 года полтавская "Ворскла" и львовский "Рух". Гости долгое время побеждали в матче благодаря голу Рунича, но Степанюк во втором тайме установил равновесие – в итоге 1:1.

Леверкузенский "Байер" остается единственной командой в Европе без поражений, но команда Хаби Алонсо взяла всего одно очко в матче с третьим "Штутгартом". Лидеру Бундеслиги пришлось отыгрываться – на гол Фюриха в первом тайме "Байер" ответил мячом Виртца, но не более – ничья (1:1).

Жозе Моуриньо отказался под общения с прессой после матча с "Фиорентиной" (1:1). "Рома" доигрывала матч вдевятером и одну из красных карточек получил Ромелу Лукаку. В другой игре "Болонья" победила "Салернитану" (2:1), что позволило ей подняться на пятое место.