Киев в четыре утра был атакован баллистикой

В понедельник, около четырех утра, в Киеве прозвучала череда взрывов. Сигнал воздушной тревоги включился уже после взрывов.

Как сообщают Воздушные Силы ВС Украины, по предварительной информации противовоздушной обороной уничтожено восемь воздушных целей, которые летели в направлении столицы по баллистической траектории.

В результате ракетной атаки врага четыре человека - все взрослые - пострадали в Дарницком районе. Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания, информирует мэр Киева Виталий Кличко.