Киев в четыре утра был атакован баллистикой
Воздушные Силы сообщают о восьми сбитых целях
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В понедельник, около четырех утра, в Киеве прозвучала череда взрывов. Сигнал воздушной тревоги включился уже после взрывов.
Как сообщают Воздушные Силы ВС Украины, по предварительной информации противовоздушной обороной уничтожено восемь воздушных целей, которые летели в направлении столицы по баллистической траектории.
В результате ракетной атаки врага четыре человека - все взрослые - пострадали в Дарницком районе. Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания, информирует мэр Киева Виталий Кличко.
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Источник:Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: UA-Футбол
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