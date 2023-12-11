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Киев в четыре утра был атакован баллистикой

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Воздушные Силы сообщают о восьми сбитых целях

Киев в четыре утра был атакован баллистикой

Getty Images

Новина українською

В понедельник, около четырех утра, в Киеве прозвучала череда взрывов. Сигнал воздушной тревоги включился уже после взрывов.

Как сообщают Воздушные Силы ВС Украины, по предварительной информации противовоздушной обороной уничтожено восемь воздушных целей, которые летели в направлении столицы по баллистической траектории.

В результате ракетной атаки врага четыре человека - все взрослые - пострадали в Дарницком районе. Также обломок ракеты обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания, информирует мэр Киева Виталий Кличко.

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Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: UA-Футбол
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