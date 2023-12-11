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Более тысячи оккупантов уничтожено за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За минувшие сутки было уничтожено 93 единицы техники

Более тысячи оккупантов уничтожено за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Азов

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 11.12.23.
За воскресенье, 10 декабря, было ликвидировано еще 1030 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 339850 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 93 единицы техники и вооружения. В частности, 19 танков и 31 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5655 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин - 10560 (+31) ед,
  • артиллерийских систем - 8070 (+6) ед,
  • РСЗО - 919 (0) ед,
  • средства ПВО - 605 (0) ед,
  • самолетов - 324 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6154 (+18) ед,
  • крылатые ракеты - 1586 (0) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10636 (+13) ед,
  • специальная техника - 1168 (+6) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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