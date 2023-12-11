Более тысячи оккупантов уничтожено за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 11.12.23.

За воскресенье, 10 декабря, было ликвидировано еще 1030 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 339850 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 93 единицы техники и вооружения. В частности, 19 танков и 31 ББМ.

Потери россиян в технике:

танков - 5655 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 10560 (+31) ед,

артиллерийских систем - 8070 (+6) ед,

РСЗО - 919 (0) ед,

средства ПВО - 605 (0) ед,

самолетов - 324 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6154 (+18) ед,

крылатые ракеты - 1586 (0) ед,

корабли / катера - 22 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10636 (+13) ед,

специальная техника - 1168 (+6) ед.