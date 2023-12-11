Более тысячи оккупантов уничтожено за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За минувшие сутки было уничтожено 93 единицы техники
Азов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 11.12.23.
За воскресенье, 10 декабря, было ликвидировано еще 1030 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 339850 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 93 единицы техники и вооружения. В частности, 19 танков и 31 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5655 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 10560 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 8070 (+6) ед,
- РСЗО - 919 (0) ед,
- средства ПВО - 605 (0) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6154 (+18) ед,
- крылатые ракеты - 1586 (0) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10636 (+13) ед,
- специальная техника - 1168 (+6) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тренер Жироны Мичел: Думаю, что мы уже избежали вылета
- Жирона на первом месте, отрыв от Барселоны - семь очков. Турнирная таблица Ла Лиги
- Барселона – Жирона. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 16-го тура Ла Лиги
- Дмитрий Пидручный первым стартует в спринте второго этапа Кубка мира в Хохфильцене
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн