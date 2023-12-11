Баллистические ракеты и "Шахеды": известно, сколько целей сбили силы ПВО

Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, которыми россияне пытались атаковать территорию Украины сегодня ночью, 11 декабря.

"В ночь на 11 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из оккупированного Крыма, районы пусков - Чауда, Бельбек", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщается, что зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство - в Николаевской области. Дронами успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

"Кроме того, около 4 утра 11 декабря оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно - из Брянской области России", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Ночная атака на Киев 11 декабря

Ночью 11 декабря в Киеве прогремели взрывы, после которых объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали по меньшей мере 10 взрывов.

Вскоре в КГВА сообщили, что в Киеве работали силы ПВО. В Дарницком районе в жилом доме выбиты стекла, предварительно осколками стекла травмировался ребенок и двое взрослых.

В результате атаки также обломок ракеты повредил недостроенный дом, пожар в нем оперативно потушили. Также сообщалось о задымлении на крыше многоэтажного дома в Голосеевском районе, но информация о нем не подтвердилась.