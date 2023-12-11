Во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске прогремела серия взрывов

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы 11 декабря. Их уже слышат в течение получаса.

"В пока что оккупированном Мелитополе громко. Жители сообщают об очереди взрывов, которые уже в течение получаса слышно в разных районах города", - рассказал глава Мелитополя Иван Федоров.

Как отмечают местные СМИ, у некоторых, даже окна трясутся.

Взрывы в Бердянске

Утром 11 декабря раздаются взрывы и во временно захваченном Бердянске Запорожской области. По данным местных пабликов, бердянцы говорят, что взрывы за городом продолжаются. Их уже более 20. Говорят, что взрывы чрезвычайно громкие. Слышно даже в помещении.