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Зеленский выступит перед сенаторами США, - CNN

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Визит в Вашингтон начинается уже сегодня

Зеленский выступит перед сенаторами США, - CNN

president.gov.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря начнет свой визит в США. Там кроме встречи с американским президентом Джо Байденом, запланировано также выступление Зеленского на встрече всех сенаторов, передает CNN.

В частности, выступить перед сенаторами украинского президента пригласили лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также встретится с Зеленским.

Джо Байден же примет президента Украины в Белом доме. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что эта встреча должна "подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, который защищает себя от жестокого вторжения РФ".

"Пока Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненно важное значение дальнейшей поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент", - добавила Жан-Пьер.

Сообщалось, что среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

Поддержка Украины со стороны США стала заложником многочисленных разногласий между республиканцами и администрацией президента Байдена и в пределах самой Республиканской партии, которая сейчас переживает особенно острый кризис идентичности на фоне президентских выборов в 2024 году.

Республиканцы в Сенате требуют от президента Байдена напрямую принять участие в переговорах, чтобы "спасти свой главный внешнеполитический приоритет". Ранее заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Байден готов вести переговоры с республиканцами, но не хочет принимать ультиматум "крайней фракции" их партии.

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Источник:
zn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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