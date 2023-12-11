Лу Жанмонно пропустит спринт и пасьют на этапе КМ в Швейцарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно заразилась коронавирусом и пропустит две гонки Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Ленцерхайде (Швейцария).

"Три недели переменчивых эмоций завершились коронавирусом. Я не буду участвовать в ближайших гонках. Цель — вернуться к масс-старту", — написала Жанмонно на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Жанмонно занимает второе место в общем зачёте Кубка мира. Третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Ленцерхайде пройдёт с 14 по 17 декабря. Женский спринт пройдёт 14 декабря, 16 декабря состоится гонка преследования, а 17 декабря пройдёт масс-старт.