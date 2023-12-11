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Рашисты выпустили ракету в сторону Кривого Рога, в городе раздаются взрывы

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СМИ сообщают о звуках взрывов в городе

Рашисты выпустили ракету в сторону Кривого Рога, в городе раздаются взрывы

Національна гвардія України

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские захватчики выпустили ракету, летящую в сторону Кривого Рога.

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Об этом сообщили Воздушные силы.

СМИ сообщают о звуках взрывов в городе.

Ранее в ВС заявили о воздушной тревоге в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областях, связанной с активностью вражеской тактической авиации.

Там предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.

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