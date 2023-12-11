Движение грузовиков на украино-польском пункте пропуска Ягодин - Дорогуск разблокировали

Блокада польскими перевозчиками пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе завершилась.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Блокада пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" завершена. С 14:00 там восстановлено стабильное движение грузовиков", - отметил министр.

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Так, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска. Также оформляются 25 грузовиков, которые будут следовать в сторону Польши.

Блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска продолжалось более месяца.

"За это время команда Министерства и Посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены", - добавил Кубраков.

Напомним, что блокирование украинско-польской границы привело к снижению экспорта из-за пунктов пропуска на 40%, что, в свою очередь, повлекло за собой потерю госбюджетом 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей