Движение грузовиков на украино-польском пункте пропуска Ягодин - Дорогуск разблокировали
Блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска продолжалось более месяца
Блокада польскими перевозчиками пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе завершилась.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
"Блокада пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" завершена. С 14:00 там восстановлено стабильное движение грузовиков", - отметил министр.
Так, в направлении Украины проехали 15 транспортных средств - они на пункте пропуска. Также оформляются 25 грузовиков, которые будут следовать в сторону Польши.
Блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска продолжалось более месяца.
"За это время команда Министерства и Посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены", - добавил Кубраков.
Напомним, что блокирование украинско-польской границы привело к снижению экспорта из-за пунктов пропуска на 40%, что, в свою очередь, повлекло за собой потерю госбюджетом 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей
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