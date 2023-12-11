Элина Свитолина получила награду Возвращение года по версии WTA
Украинка провела хороший сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная организация назвала украинку Элину Свитолину победительницей в номинации "Возвращение года".
"Элина Свитолина провела 12 месяцев вдали от WTA Tour, чтобы поприветствовать в своей семье дочь Скай, родившуюся в октябре 2022 года. Свитолина вернулась в строй в апреле 2023 года. До беременности Свитолина провела более 200 недель подряд в первой десятке и всего через месяц после долгожданного возвращения на корт завоевала свой 17-й титул в карьере на WTA 250 в Страсбурге.
Ее возвращение продолжилось четвертьфиналом на Ролан Гаррос, после чего она повторила свой лучший результат на турнирах Grand Slam, выйдя в полуфинал на Уимблдоне, победив при этом первую ракетку мира WTA Игу Швёнтек. За пять месяцев Свитолина снова взлетела вверх в рейтинге WTA и завершила год почти так, как будто она никогда и не покидала теннис", – отметили в WTA.
Вместе с Элиной на эту награду претендовали Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Се Шувэй и Анастасия Павлюченкова.
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