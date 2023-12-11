Дональд Туск стал новым премьер-министром Польши

Сейм Польши избрал нового главу польского правительства Дональда Туска.

За избрание лидера Общественной коалиции главой Совета министров РП проголосовали 248 депутатов Сейма, 201 депутат был против, передает корреспондент Укринформа.

"Объявляю, что Сейм большинством голосов избрал Дональда Туска главой Совета министров", - сообщил итоги голосования маршалок Сейма Шимон Головня.

После голосования Туск поблагодарил депутатов за доверие, а также выразил благодарность всем полякам, которые на парламентских выборах 15 октября "отдали свои голоса за смену власти" в стране.

Ожидается, что во вторник утром новый премьер-министр Польши объявит задачу своего кабинета, после чего состоится обсуждение в нижней палате парламента и голосование за вотум доверия правительству.

В среду утром, 13 декабря, президент Польши Анджей Дуда должен принять присягу в новом составе Совета министров. В тот же день Туск будет представлять Польшу на саммите Совета ЕС в Брюсселе.

Напомним, что ранее правительство Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия в нижней палате польского парламента, и инициатива по внесению кандидатуры главы Совета министров перешла в Сейма.