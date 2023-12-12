Шовковский - полноценный главный в Динамо, Кривбасс - зимний чемпион, Миколенко - в команде недели АПЛ. Главные события за 11 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 11-е декабря.

"Динамо" одержало свою четвертую подряд победу под руководством Александра Шовковского. В частности, в рамках 17-го тура "бело-синие" в киевском дерби переиграли "Оболонь" - 2:0. Благодаря этому, СаШо лишился приставки "исполняющий обязанности" и стал полноценным наставником столичной команды. В общем новый старый тренер показал 100% результат. После поражения от донецкого "Шахтера" и увольнения Мирчи Луческу динамовцы побеждали непременно в каждом поединке.

Виктор Осимхен получил награду лучшего игрока CAF 2023 в Африке. Форвард неаполитанцев обошел в голосовании марокканского защитника "Пари Сен-Жермен" Ашрафа Хакими и египетского вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. 24-летний Осимхен стал первым футболистом из Нигерии, который получил эту премию в XXI веке.

В воскресенье, в матче 16-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле разобрался с лондонским "Челси". Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" на игру против "пенсионеров". В итоге, украинский защитник провел на поле 90 минут и стал лучшим игроком поединка. Благодаря своему перформансу, Виталий был удостоен чести попасть в команду недели АПЛ.

В рамках 17-го тура УПЛ на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского подопечные Александра Шовковского и Валерия Иващенко провели очный поединок. В итоге победителями вышли "бело-синие". Замыслы "пивоваров" уже на 13-й минуте встречи поломал молодой защитник Вовкун, который заработал удаление. Под конец встречи красную карточку также получил Мороз. В свою очередь динамовцы отметились двумя забитыми мячами. "Динамо", наравне с донецким "Шахтером", является лидером украинского первенства по потерянным очкам.

Африканская конфедерация футбола определила символическую сборную 2023-го года. Лучшими в прошлом году среди африканских игроков на своих позициях были признаны: Онана "Манчестер Юнайтед", Хакими "ПСЖ", Мбемба "Марсель", Кулибали "Челси", Парти "Арсенал", Замбо, Ангисса "Наполи", Кудус "Вест Хэм", Амрабат "Манчестер Юнайтед", Салах "Ливерпуль", Осимхен "Наполи" и Мане "Аль-Наср".

Украинский хавбек начал в старте поединок 15-го тура против "Эмполи". В итоге Коваленко отыграл 80 минут, а команда Виктора расписала ничью. SofaScore оценил действия украинца в 6.9 баллов, а WhoScored поставил полузащитнику оценку 6.4.

Вчера, команды своими матчами завершили 17-й тур чемпионата, который является последним в текущем календарном году. По итогам сыгранных поединков лидирующую позицию в турнирной таблице занимает криворожский "Кривбасс". В активе команды Юрия Вернидуба 34 очка. Примечательно, что такое же количество баллов и у "Днепра-1" Юрия Максимова. Однако стоит отметить, что донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" не сыграли полное количество матчей. А по потерянным очкам, именно "горняки" и "бело-синие" являются лидерами первенства.

В рамках 17-го тура УПЛ подопечные Руслана Ротаня достаточно уверенно обыграли команду Олега Голодюка. "Горожане" сделали результат матча во втором тайме. Сначала ворота харьковского коллектива поразил Скорко, а позже дубль оформил Плакса. Благодаря этой победе, "Александрия" обошла в таблице "Металлист 1925" и выбралась из зоны потенциального вылета.