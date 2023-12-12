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ВСУ ликвидировали 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 66 единиц техники

ВСУ ликвидировали 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Азов

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.12.23.

За понедельник, 11 декабря, было ликвидировано еще 800 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 340650 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 66 единиц техники и вооружения. В частности, 9 танков и 19 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5664 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 10579 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 8073 (+3) ед,
  • РСЗО - 919 (0) ед,
  • средства ПВО - 605 (0) ед,
  • самолетов - 324 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6163 (+9) ед,
  • крылатые ракеты - 1596 (+10) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10650 (+14) ед,
  • специальная техника - 1170 (+2) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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