ВСУ ликвидировали 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 66 единиц техники
Азов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 12.12.23.
За понедельник, 11 декабря, было ликвидировано еще 800 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 340650 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 66 единиц техники и вооружения. В частности, 9 танков и 19 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5664 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 10579 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 8073 (+3) ед,
- РСЗО - 919 (0) ед,
- средства ПВО - 605 (0) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6163 (+9) ед,
- крылатые ракеты - 1596 (+10) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10650 (+14) ед,
- специальная техника - 1170 (+2) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Анчелотти: Жирона удивляет индивидуальностью и характером
- Хачериди вернулся в Динамо, - СМИ
- Суркис - о матче с Оболонью: Такой футбол у нас был в 90-х годах, мне такой футбол не нравится
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Милевский впервые за долгое время появился на публике. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн