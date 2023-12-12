Ночной удар "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
Российские войска сегодня ночью атаковали Украину
Zelenskiy Official
Российские войска сегодня ночью, с 11 на 12 декабря, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 9 вражеских БПЛА.
"В ночь на 12 декабря 2023 года российские оккупанты снова атаковали беспилотниками типа Shahed из оккупированного Крыма, на этот раз из района Балаклавы", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Всего зафиксировано пуски 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131", девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны.
Кроме того, вечером 11 декабря, зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.
Атака по Украине 11 декабря
Напомним, вчера ночью, 11 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Уже после них была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что обломки ракет упали на Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Четыре человека пострадали. Позже стало известно, что удар пришелся на микрорайон Бортничи, что в Дарницком районе Киева.
В Воздушных силах объяснили, что тревогу в Киеве и области во время ночной атаки объявили сразу после первых взрывов, поскольку баллистические ракеты летят очень быстро и ПВО имеет считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу. Отметим, что ПВО сбила 8 ракет над Киевом, которые летели по баллистической траектории.
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