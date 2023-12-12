США помогут Украине создать силы для отпора России - Глава Пентагона
Ллойд Остин заявил, что Вашингтон и его союзники помогут Киеву
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Вашингтон и его союзники помогут Киеву создать силы для отражения российской агрессии в ближайшие годы.
Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Национальном университете обороны США говорил о дальнейшей поддержке.
Прямая речь Остина: "Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее достижения на поле боя, а также построить будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы".
По словам руководителя Пентагона, обязательства Вашингтона поддерживать Киев против российской агрессии является непоколебимым, а сама Украина имеет огромное значение для безопасности США и для траектории глобальной безопасности в 21-м веке.
"И Америка будет в большей безопасности, если мы дадим понять потенциальным агрессорам во всем мире, что они не могут решать, каким странам жить, а каким умирать", - резюмировал Остин.
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