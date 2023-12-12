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Олег Плотницкий признан MVP клубного чемпионата мира-2023

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Украинец провел результативный матч

Олег Плотницкий признан MVP клубного чемпионата мира-2023

Фото: volleyball.ua

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12 декабря волейболисты итальянской "Перуджи" в финале клубного чемпионата мира со счетом 3:0 обыграли бразильский "Минас".

Клубный чемпионат мира-2023. Финал

Перуджа (Италия) - Минас (Бразилия) - 3:0 (25:13, 25:21, 25:19)

Украинский волейболист Олег Плотницкий оформил 4 эйса. Он также вошел в символическую сборную турнира в качестве лучшего доигровщика и получил приз MVP.

Всего он набрал 39 очков в четырех матчах и стал одним из лучших бомбардиров победного финала с "Минасом" (13 очков).

"Перуджа" выиграла все четыре матча на турнире в Индии со счетом 3:0.

Стоит отметить, что для "Перуджи" титул клубного чемпиона мира стал вторым. В прошлом году команда в решающем матче одолела "Трентино" (3:1).

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Источник:
volleyball.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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