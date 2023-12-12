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СБУ расследует кибератаку на Киевстар. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ

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В работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой

СБУ расследует кибератаку на Киевстар. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

Пока сроки возобновления сервисов "Киевстар" непонятны. Об этом заявил гендиректор компании Александр Комаров.

Он уточнил, что сегодня утром "Киевстар" стал целью сверхмощной хакерской атаки, в результате которой временно недоступны услуги связи и интернета.

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"Пока сроки возобновления сервисов окончательно неясны. Мы работаем над устранением последствий атаки", - отметил Комаров.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". Не исключается версия о причастности спецслужб РФ.

Производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины.

Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

"Сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства атаки. Кроме того, по месту происшествия работают киберспециалисты СБУ, оказывающие помощь сотрудникам "Киевстар" и координирующие усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети", – говорится в сообщении.

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Источник:
Цензор.НЕТ
Опубликовал: Михаил Черныш
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