Кубок Дэвиса. Названо место проведения матча между Украиной и США
Первый матч состоится 1 февраля
Фото: sport.ru
Федерация тенниса Украины назвала место проведения матча Квалификации командного турнира против США, который состоится 1-2 февраля.
Первый игровой день стартует в Вильнюсе на хардовом корте SEB Arena в 18:00 по киевскому времени, а второй - в 17:30.
Напомним, что в ноябре женская сборная Украины принимала Нидерланды также в столице Литвы и праздновала победу, что позволило ей вновь выйти на этап Qualifiers в Кубке Билли Джин Кинг.
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Источник:BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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