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Кубок Дэвиса. Названо место проведения матча между Украиной и США

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Первый матч состоится 1 февраля

Кубок Дэвиса. Названо место проведения матча между Украиной и США

Фото: sport.ru

Новина українською

Федерация тенниса Украины назвала место проведения матча Квалификации командного турнира против США, который состоится 1-2 февраля.

Первый игровой день стартует в Вильнюсе на хардовом корте SEB Arena в 18:00 по киевскому времени, а второй - в 17:30.

Напомним, что в ноябре женская сборная Украины принимала Нидерланды также в столице Литвы и праздновала победу, что позволило ей вновь выйти на этап Qualifiers в Кубке Билли Джин Кинг.

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Федерация тенниса Украины
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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