Кубок Дэвиса. Названо место проведения матча между Украиной и США

Федерация тенниса Украины назвала место проведения матча Квалификации командного турнира против США, который состоится 1-2 февраля.

Первый игровой день стартует в Вильнюсе на хардовом корте SEB Arena в 18:00 по киевскому времени, а второй - в 17:30.

Напомним, что в ноябре женская сборная Украины принимала Нидерланды также в столице Литвы и праздновала победу, что позволило ей вновь выйти на этап Qualifiers в Кубке Билли Джин Кинг.