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Байден на встрече с Зеленским объявил о выделении Украине $200 млн

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Президенты США и Украины проводят встречу в Вашингтоне

Байден на встрече с Зеленским объявил о выделении Украине $200 млн

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина получит очередной пакет военной помощи на $200 млн.

Об этом заявил президент Байден в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме. Президент США заявил об этом в начале встречи.

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Также президент США посоветовал президенту Украины не терять надежду на продолжение борьбы с Россией, заявив, что Конгресс США должен принять дополнительное финансирование.

После совместного появления перед журналистами начались переговоры президентов.

Ожидается, что главной темой станет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в том числе совместных проектов по производству оружия и систем ПВО.

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