Киев снова был атакован ночью баллистикой

Киев второй раз за три дня был атакован целями, которые летели в направлении столицы по баллистической траектории. Как и в ночь с воскресенья на понедельник , сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после взрывов.

"В результате ночной ракетной атаки врага в Днепровском районе столицы поврежден многоквартирный жилой дом. Из него спасатели эвакуировали 15 жителей, в том числе четверых детей и двух неходячих. Также горели машины во дворе этого дома.

Горел и частный дом в Днепровском районе и обломок ракеты, который упал на открытой территории в Деснянском районе.

Произошел пожар также и в частном доме в Дарницком районе столицы.

Пострадало и помещение детской больницы в Днепровском районе. Там выбило стекла и повредило центральный вход заведения.

Пострадало 25 человек. 13 госпитализированы в больницы, 12 получили помощь на месте. Все пострадавшие – из Днепровского района города", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.