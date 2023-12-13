  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ ликвидировали 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
В тренде

ВСУ ликвидировали 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости

Было уничтожено 66 единиц техники

ВСУ ликвидировали 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ВСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 13.12.23.
За вторник, 12 декабря, было ликвидировано еще 850 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 341500 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 66 единиц техники и вооружения. В частности, 18 танков и 15 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5682 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 8076 (+3) ед,
  • РСЗО - 919 (0) ед,
  • средства ПВО - 605 (0) ед,
  • самолетов - 324 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6173 (+10) ед,
  • крылатые ракеты - 1596 (0) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед,
  • специальная техника - 1176 (+6) ед.
Читайте также США помогут Украине создать силы для отпора России - Глава Пентагона
По теме
yellow-arrow
Шевченко идет на выборы, МЮ покидает еврокубки, начался клубный чемпионат мира. Главные новости за 12 декабря
yellow-arrow
Киев снова был атакован ночью баллистикой
yellow-arrow
Зинченко подарил футболку фану ПСВ и был встречен аплодисментами в Эйндховене
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости