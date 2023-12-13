ВСУ ликвидировали 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Было уничтожено 66 единиц техники
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 13.12.23.
За вторник, 12 декабря, было ликвидировано еще 850 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 341500 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 66 единиц техники и вооружения. В частности, 18 танков и 15 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5682 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 8076 (+3) ед,
- РСЗО - 919 (0) ед,
- средства ПВО - 605 (0) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6173 (+10) ед,
- крылатые ракеты - 1596 (0) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед,
- специальная техника - 1176 (+6) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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