ВСУ ликвидировали 850 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 13.12.23.

За вторник, 12 декабря, было ликвидировано еще 850 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 341500 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 66 единиц техники и вооружения. В частности, 18 танков и 15 ББМ.

Потери россиян в технике:

танков - 5682 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 10594 (+15) ед,

артиллерийских систем - 8076 (+3) ед,

РСЗО - 919 (0) ед,

средства ПВО - 605 (0) ед,

самолетов - 324 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6173 (+10) ед,

крылатые ракеты - 1596 (0) ед,

корабли / катера - 22 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10662 (+12) ед,

специальная техника - 1176 (+6) ед.