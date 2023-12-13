Зеленский призвал США передать Украине ATACMS большей дальности, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США предоставить украинским войскам ракеты ATACMS. Речь идет о ракетах большей дальности.

По данным источников издания, Зеленский во время встречи со спикером Палаты представителей США, республиканцем Майклом Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки Украине ATACMS большего радиуса действия.

Ранее США передали Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS меньшей дальности. Их уже успешно используют украинские воины.

Также Politico напоминает, что в последние недели республиканцы призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине ракеты большего радиуса действия, чтобы украинские силы могли поражать российские цели на большем расстоянии.

ATACMS для Украины

Напомним, осенью 2023 года украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве.

Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам предоставили ракеты с дальностью действия до 165 километров.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки ATACMS нашей стране будут происходить на постоянной основе.