Ответственность за атаку на Киевстар взяли на себя российские хакеры
12 декабря в работе мобильного оператора произошел технический сбой
Киевстар
Российские хакеры из так называемой группы "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинского оператора мобильной связи "Киевстар". Информация об этом появилась в Telegram-канале под названием "Солнцепек".
Там заявили, что хакерская группа якобы уничтожила 10 тысяч компьютеров, более четырех тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования.
"Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины", - указано в сообщении.
Отметим, что ситуация со сбоем в работе мобильного оператора "Киевстар" не помешала работе украинских бойцов на линии фронта, сообщал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемаратона 12 декабря, цитировало "Слово и Дело".
По его словам, непосредственно на линии фронта военные пользуются несколько иной связью. Фитьо отметил: "Пока нет влияния ситуации абсолютно на действия военнослужащих. Для обычных гражданских есть какие-то неудобства, но для военнослужащих [сбой в работе национального оператора] абсолютно не имеет никакого значения".
Что известно об атаке?
Утром 12 декабря в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины - "Киевстара" - произошел технический сбой. Впоследствии в компании подтвердили, что стали жертвой "мощной хакерской атаки". Генеральный директор компании Александр Комаров заявил, что разрушена часть виртуальной ИТ-инфраструктуры.
Как отмечается, персональные данные абонентов не скомпрометированы, специалисты работают над устранением неисправностей. Сбой повлиял на связь, работу банковских терминалов и автоматические системы в некоторых регионах, например оповещение или отключение уличного света утром.
По состоянию на 20:00 12 декабря в "Киевстаре" смогли частично восстановить работу фиксированной связи. Специалисты компании, как утверждалось, планируют восстановить другие услуги в течение 13 декабря.
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