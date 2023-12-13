  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ответственность за атаку на Киевстар взяли на себя российские хакеры
В тренде

Ответственность за атаку на Киевстар взяли на себя российские хакеры

Общие новости
Обновлено

12 декабря в работе мобильного оператора произошел технический сбой

Ответственность за атаку на Киевстар взяли на себя российские хакеры

Киевстар

Новина українською

Российские хакеры из так называемой группы "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинского оператора мобильной связи "Киевстар". Информация об этом появилась в Telegram-канале под названием "Солнцепек".

Там заявили, что хакерская группа якобы уничтожила 10 тысяч компьютеров, более четырех тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования.

"Мы атаковали "Киевстар", потому что компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры Украины", - указано в сообщении.

Отметим, что ситуация со сбоем в работе мобильного оператора "Киевстар" не помешала работе украинских бойцов на линии фронта, сообщал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемаратона 12 декабря, цитировало "Слово и Дело".

По его словам, непосредственно на линии фронта военные пользуются несколько иной связью. Фитьо отметил: "Пока нет влияния ситуации абсолютно на действия военнослужащих. Для обычных гражданских есть какие-то неудобства, но для военнослужащих [сбой в работе национального оператора] абсолютно не имеет никакого значения".

Что известно об атаке?

Утром 12 декабря в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины - "Киевстара" - произошел технический сбой. Впоследствии в компании подтвердили, что стали жертвой "мощной хакерской атаки". Генеральный директор компании Александр Комаров заявил, что разрушена часть виртуальной ИТ-инфраструктуры.

Как отмечается, персональные данные абонентов не скомпрометированы, специалисты работают над устранением неисправностей. Сбой повлиял на связь, работу банковских терминалов и автоматические системы в некоторых регионах, например оповещение или отключение уличного света утром.

По состоянию на 20:00 12 декабря в "Киевстаре" смогли частично восстановить работу фиксированной связи. Специалисты компании, как утверждалось, планируют восстановить другие услуги в течение 13 декабря.

По теме
yellow-arrow
Здесь будет играть Шахтер. Пять легендарных игр, которые видел Драгау
yellow-arrow
В этот день, 19 лет назад, Андрей Шевченко получил Золотой мяч
yellow-arrow
Порту - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
hromadske
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SSFC (Белозерье)
13.12.2023 в 12:01
Та да, зараз кожен парашхацкер почне бити себе в груди, що це він))
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
13.12.2023 в 12:01
Та да, зараз кожен парашхацкер почне бити себе в груди, що це він))
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости