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Премьер Норвегии на встрече с Зеленским объявил о предоставлении Украине 800 млн долларов поддержки

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Ранее Зеленский сообщил о прибытии в Осло

Премьер Норвегии на встрече с Зеленским объявил о предоставлении Украине 800 млн долларов поддержки

chosun.com

Новина українською

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил о дополнительной финансовой поддержке Украины в размере 800 млн долларов и пообещал дальнейшую помощь в 2024 году
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который утром 13 декабря прибыл в Осло.

"Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине. Хочу с вами поделиться этой информацией. Украинское правительство должно платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам", - сказал Стере.

"Мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку на около 800 млн долларов на этот год. Мы также хотим объявить, что мы будем поддерживать украинский народ в 2024 году с первых месяцев", - добавил он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что обсудил с премьером Норвегии поддержку ВСУ, "продолжение нашей работы для защиты свободного мореплавания в контексте попытки России заблокировать Черное море и наши порты, защита наших городов от террора".

Ранее Зеленский сообщил в Telegram о прибытии в Осло.

"Прибыл в Осло для участия во втором саммите Украина - Северная Европа. Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе", - написал он.

"Наша цель - безопасность и справедливый и прочный мир на континенте", - добавил президент.

Зеленский сообщил, что проведет двусторонние переговоры с участниками саммита, а также пообщается с норвежскими политиками и предпринимателями.

Ранее норвежское издание Dagbladet сообщило, что в 8 часов утра в среду самолет Зеленского приземлился в аэропорту Осло.

Это первый визит президента в Норвегию. В мае посетил Финляндию. В августе этого года он посетил Швецию и Данию.

Зеленского будет принимать премьер-министр Финляндии Йонас Гар Стере. На встрече речь пойдет о дальнейшей поддержке Украины со стороны Норвегии.

"Сердечно приветствую Владимира Зеленского в Норвегии. Теперь я с нетерпением жду встречи и разговора с ним. Норвегия продолжает поддерживать оборонительную борьбу Украины. Мы предоставляем Украине прочную и долговременную поддержку в ее борьбе за свободу и демократию. Это также важно для нашей свободы и безопасности", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

После встречи Зеленского и Стере состоится пресс-конференция.

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Источник:
espreso
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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