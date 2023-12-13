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Норвегия передаст Украине пусковые установки ПВО NASAMS

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На сумму порядка $24,4 млн

Норвегия передаст Украине пусковые установки ПВО NASAMS

Raytheon

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвегия передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщает сайт правительства Норвегии.

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"Норвегия пожертвует Украине дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS на сумму 335 млн норвежских крон (это около $24,4 млн. - Ред.). Некоторые системы отправляются с наших собственных складов, чтобы обеспечить быструю доставку в Украину, а другие заказываются у производителей и будут отправлены позже. Украина в дальнейшем зависит от военной поддержки союзников и партнеров, чтобы противостоять российской агрессии", - говорится в сообщении.

По словам министра обороны страны Бьорна Арильда Грама, ПВО является решающей частью обороны Украины, а украинские власти просят об усилении поддержки ПВО и предоставляют этому приоритет.

Он отметил, что это станет "большим вкладом" в способность Украины защищать себя.

Правительство страны решило передать дополнительные NASAMS из собственных запасов Вооруженных сил, поскольку Украине "крайне необходимо развить ПВО в краткосрочной перспективе".

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