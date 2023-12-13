  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СМИ: Зеленский предупредил Конгресс США о возможности партизанской войны, поскольку помощь от Запада становится все меньше
В тренде

СМИ: Зеленский предупредил Конгресс США о возможности партизанской войны, поскольку помощь от Запада становится все меньше

Общие новости

Об этом пишет Bloomberg

СМИ: Зеленский предупредил Конгресс США о возможности партизанской войны, поскольку помощь от Запада становится все меньше

Zelenskiy Official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский предупредил Конгресс США, что Украина может прибегнуть к партизанской войне, если Штаты не одобрят новый пакет поддержки.

Читайте такжеБайден на встрече с Зеленским объявил о выделении Украине $200 млн

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, по данным издания, во время визита на закрытых встречах Зеленский заявил, что Украина "будет призывать мужчин старше 45 лет и, возможно, ей придется прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь от США и их европейских союзников становится все меньше".

"Президенту Украины не придется возвращаться, чтобы просить о помощи и поддержке", - заявил сенатор Крис Кунс от штата Делавер, один из ближайших союзников Байдена.

Bloomberg со ссылкой на законодателей и аналитиков пишет, что у Пентагона есть дополнительные полномочия на $4,6 млрд, которые он может использовать для отправки вооружений из своих запасов, однако лишь $1 млрд для пополнения этих запасов, чего недостаточно, чтобы долго поддерживать войну такой интенсивности.

По теме
yellow-arrow
Порту U-19 - Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча юношеской Лиги УЕФА
yellow-arrow
Усик вошел в топ-3 обновленного рейтинга P4P по версии ESPN
yellow-arrow
Норвегия передаст Украине пусковые установки ПВО NASAMS
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Football fan (Odessa)
13.12.2023 в 17:14
Да ермак каммисар арахимия начальник кухни камандирша безмозглая-а Вальдемар?Бог?
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Football fan (Odessa)
13.12.2023 в 17:14
Да ермак каммисар арахимия начальник кухни камандирша безмозглая-а Вальдемар?Бог?
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости