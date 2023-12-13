  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Для японцев это очень большое событие", - директор Шахтера рассказал о благотворительном матче команды
В тренде

"Для японцев это очень большое событие", - директор Шахтера рассказал о благотворительном матче команды

Общие новости

8 декабря в Токио Шахтер сыграет с командой Ависпа Фукуока

"Для японцев это очень большое событие", - директор Шахтера рассказал о благотворительном матче команды

Михайло Лозовий, UA-Football

Новина українською

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко рассказал об организации благотворительного матча в Японии.

"Ну, лично для меня это вообще экстраординарное событие. Я не помню, чтобы прежде какой-то украинский клуб летал в Японию на товарищеские матчи. Могу сказать, что для японцев это очень большое событие. Как и для нас, в принципе. Поэтому мы ожидаем полный стадион, а соответственно рассчитываем собрать весьма серьезную сумму, которая будет передана на поддержку Украины", - сказал Кириленко.

Напомним, что 18 декабря в Токио "Шахтер" проведет благотворительный матч с японской командой "Ависпа Фукуока". Игра пройдет на Японском национальном стадионе, вмещающем 68 000 зрителей.

По теме
yellow-arrow
Директор Шахтера: Болельщики, не зная турнир и соперника, уже купили 12-13 тысяч билетов на евровесну в Гамбурге
yellow-arrow
Порту - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер в последнем матче группы без шансов проиграл Порту
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Terrikon
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости