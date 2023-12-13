"Для японцев это очень большое событие", - директор Шахтера рассказал о благотворительном матче команды
8 декабря в Токио Шахтер сыграет с командой Ависпа Фукуока
Михайло Лозовий, UA-Football
Коммерческий директор "
"Ну, лично для меня это вообще экстраординарное событие. Я не помню, чтобы прежде какой-то украинский клуб летал в Японию на товарищеские матчи. Могу сказать, что для японцев это очень большое событие. Как и для нас, в принципе. Поэтому мы ожидаем полный стадион, а соответственно рассчитываем собрать весьма серьезную сумму, которая будет передана на поддержку Украины", - сказал Кириленко.
Напомним, что 18 декабря в Токио "Шахтер" проведет благотворительный матч с японской командой "Ависпа Фукуока". Игра пройдет на Японском национальном стадионе, вмещающем 68 000 зрителей.
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