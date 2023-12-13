"Для японцев это очень большое событие", - директор Шахтера рассказал о благотворительном матче команды

Коммерческий директор " Шахтера " Дмитрий Кириленко рассказал об организации благотворительного матча в Японии.

"Ну, лично для меня это вообще экстраординарное событие. Я не помню, чтобы прежде какой-то украинский клуб летал в Японию на товарищеские матчи. Могу сказать, что для японцев это очень большое событие. Как и для нас, в принципе. Поэтому мы ожидаем полный стадион, а соответственно рассчитываем собрать весьма серьезную сумму, которая будет передана на поддержку Украины", - сказал Кириленко.